20-mal auf Kontrahent eingestochen: 5 Jahre Haft

Mehr als 20-mal hat er mit einem Küchenmesser auf seinen Kontrahenten eingestochen - und es ist lediglich ein großer Zufall, dass das Opfer damals nicht weit schwerer verletzt wurde. Am Montag wurde am Landesgericht Feldkirch die Messerattacke eines jungen Asylwerbers aus Afghanistan verhandelt. Der Angeklagte war mit seinem Opfer, ein heute 42 Jahre alter Nigerianer, Ende März wegen Drogen in Streit geraten und hatte zugestochen. Er wurde wegen schweren Raubes und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung - nicht rechtskräftig - zu fünf Jahren Haft verurteilt.