Heeresboot gekentert: 2 Frauen ringen um ihr Leben

Kommission untersucht Unfallhergang

Die Untersuchungen zur Ursache des Unglücks dauerten am Sonntag an. Eine Kommission des Bundesheeres unter der Leitung eines Pionieroffiziers, mit einem rechtskundigen und einem technischen Offizier sowie einem Arzt als weitere Mitglieder ermittelte ebenso wie die Staatsanwaltschaft Korneuburg. Befragungen hätten bereits stattgefunden, sagte Bauer, der noch am Sonntagnachmittag erste Ergebnisse der Untersuchungskommission via Twitter veröffentlichte. Demnach sei eine Welle ins Innere geschwappt und das Boot innerhalb weniger als 15 Sekunden gesunken. Hinweise auf einen Fahrfehler oder ein technisches Gebrechen gebe es bislang keine, so Bauer in dem Kurznachrichtendienst.