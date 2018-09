Bundesheer-Boot kentert: 2 junge Frauen reanimiert

Auf der Donau bei Hainburg ist am Samstagvormittag ein Bundesheer-Boot gekentert. Neben der Mannschaft befanden sich auch mehrere junge Frauen an Bord, die im Zuge eines sogenannten Girls Camp Einblicke in den Soldatenberuf gewinnen wollten. „Zwei Opfer mussten in der Folge reanimiert werden“, teilte Michael Bauer vom Verteidigungsministerium mit.