Wasser, Schweiß und schiere Muskelkraft

Während Bronze und Silber am Samstag bei grauslichem Wetter in Zweier-Teams ausgefahren werden, stehen am teils sogar sonnigen Freitag die Gold-Kandidaten allein in den tückischen, sieben Meter langen Holzzillen. Es gilt, sie mit einer Stange flussaufwärts zu bewegen und mit dem Paddel mit der Strömung durch Tore sowie zu einer Anlegestelle zu bugsieren.