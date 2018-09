Jürgen Melzer (37) greift nach dem Viertelfinale!

Auch im Single hat Melzer noch nicht ganz aufgegeben. Der nach wie vor leidenschaftliche Tennis-Spieler ist aber nur 543. Sollte er für den Heim-Davis-Cup in Graz nicht nominiert werden („mal schauen, was sich in den nächsten Tagen ergibt“), spielt Melzer am gleichen Wochenende in der Qualifikation für Metz. In der Woche danach hat ihm Oliver Marach für den Doppel-Hauptbewerb zugesagt, da Pavic da pausiert. Die Österreicher halten also zusammen, um Melzer doch noch ein Comeback im Kreis der Besten zu ermöglichen.