„Mel B. lässt Töchter mit fremden Männern allein“

In der eidesstattlichen Erklärung, die Stephen Belafonte dem Familiengericht in Los Angeles vorlegte, ließ ein ehemals guter Freund kein gutes Haar an Mel B. Rusty Updegraff hatte sich seit der Scheidung um die Kinder der Sängerin gekümmert und bezichtigt die 43-Jährige, ihre minderjährigen Töchter Angel (11) und Madison (7) mit ihrem unverantwortlichen Verhalten zu gefährden.