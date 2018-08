Mel B. hatte täglich mit drei Männern Sex!

Außerdem hätten Ärzte bei der Sängerin eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. „Ich bin nicht perfekt und ich habe nie vorgegeben, es zu sein“, so Mel B. weiter. „Aber ich arbeite an einer besseren Version von mir für meine Kinder - die ich mehr liebe als das Leben selbst - und für all die Menschen, die mich unterstützen.“ Obwohl sie aktuell in Los Angeles lebt, werde sie sich in ihrer Heimat Großbritannien behandeln lassen. „Ich habe die Entscheidung getroffen, in den nächsten Wochen in ein richtiges Therapieprogramm einzusteigen, aber es muss in Großbritannien sein, weil ich sehr, sehr britisch bin und weiß, dass das am besten für mich funktionieren wird.“