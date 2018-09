Trump streicht Gelder an UN-Palästinenserhilfswerk

Die USA stellen ihre Zahlungen an das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) ein. Das erklärte das Außenministerium am Freitag in Washington. Die USA wollten das „hoffnungslos fehlerbehaftete“ Hilfswerk nicht länger unterstützen, sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert.