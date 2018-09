Im Ortsgebiet von Weiz: Drei Verletzte nach Crash

Ein 31-Jähriger war gegen 09:30 Uhr mit seinem Pkw auf der B64 im Ortsgebiet Weiz in Richtung Passail unterwegs. Zeitgleich kam ihm eine 35-jährige Pkw-Lenkerin entgegen. Die 35-Jährige wollte auf Höhe des Straßenkilometers 14,450 bei der dort befindlichen Kreuzung nach links abbiegen. Dabei dürfte die Lenkerin den 31-Jährigen übersehen haben und es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Die 35-Jährige, der 31-jährige Fahrzeuglenker und seine 31-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung in das LKH Graz und in das LKH Weiz gebracht.