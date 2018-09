Ist es ein Spagat, Frau Köstinger?

Haben Sie es geschafft, das Handy manchmal wegzulegen oder abzustellen?

Ja. Aber dank des Babys trägt man ja auch so eine unendliche Müdigkeit in sich. Mein Sohn schafft es, meine hundertfünfzigprozentige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich arbeite da auch ganz hart an mir selber. Ich will nicht, dass mein Kind sich irgendwann einmal an die Mama mit dem Smartphone in der Hand erinnert. Deshalb gehört die Zeit, in der ich mit ihm zusammen bin, zu hundert Prozent uns. Und wenn ich dann arbeite, dann bin ich auch dort zu hundert Prozent präsent.