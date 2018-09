Salzburger Bauernkalender 2019 ist erschienen

Einst bildete das auf den heimischen Äckern angebaute Getreide die Basis für die bäuerliche Ernährung. Mus und Brei landeten auf den Tellern. Heute finden sich nur noch im Müsli Parallelen. Und Kartoffeln und Zucker waren bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Land sogar so gut wie unbekannt. In der „g’netigen“, sprich arbeitsintensiven Zeit gab es nährstoffreiche Kost wie Schweinefleisch aus der Hausschlachtung. Rind- und Kalbfleisch stellten weit bis ins 20. Jahrhundert die Ausnahme in der bäuerlichen Küche dar.