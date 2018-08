Thiem: „Ich muss in New York noch mehr erreichen“

... das Aus von Salzburg in der Champions League.

„Als Fußball-Fan verfolge ich natürlich alles. Gleich nach dem Match hab ich am Handy den Livescore gecheckt. 2:2 nach 2:0 - das tut richtig weh. Ich hätte den Salzburgern den Einzug in die Gruppenphase so vergönnt. Es will nicht sein.“