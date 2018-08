Salzburg-Drama: Ein Selbstfaller der Extraklasse

Klang hochtrabend. Doch kaum jemand zweifelte an der Ernsthaftigkeit von Mateschitz‘ Fußballprojekt, das, no na, auch aus Marketing-Gründen aus dem Boden gestampft wurde. Aber weder die größten Skeptiker noch die Befürworter des so genannten Traditionsfußballs trauten sich auszumalen, dass der Traum vom ersten Einzug in die Königsklasse nach elf Versuchen und 13 Jahren Wartezeit nicht wahr werden würde. Seit Mittwoch, seit dem 2:2 gegen Belgrad, ist das leider traurige Realität. Unfassbar!