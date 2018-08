Pleite gegangene „Bademeisterei“ sucht Mitarbeiter

In den letzten Tagen war’s ein Zittern gewesen, gestern allerdings gab es ein Durchatmen: Die in die Pleite geschlitterte „Bademeisterei“ erhielt grünes Licht für die Finanzierung der Fortführung des Betriebs. Beim Welser Obstgroßhändler Zeilberger ist die Sanierung in vollem Gange.