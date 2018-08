Wieder zwei tote Motorradfahrer!

Es ist ein Horrorjahr - schon 13 Biker starben heuer auf steirischen Straßen! Am Dienstag haben sich drei schwere Unfälle ereignet: Ein Oststeirer ist bei einem Überholmanöver gestürzt und dabei ums Leben gekommen. In der Obersteiermark stürzte ein Motorradhändler bei einer Probefahrt und starb wenig später im Spital. In Graz verletzte sich ein 68-Jähriger bei einem Sturz.