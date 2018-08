Welpe gegen Wand geworfen: „Hab ihn nur gestupst“

Gleich zu Beginn legte der Verteidiger ein psychologisches Gutachten aus dem Jahr 2008 vor, dass auf die schwere Kindheit der Angeklagten hinwies. Die gebürtige Kärntnerin, die Anfang Juli in Feldkirchen bei Graz wohnte, zeigte sich danach bei ihrer Aussage aber redselig. „Ich habe den Hund am 1. Juli bekommen, meine Mitbewohnerin mochte ihn nicht, hat ihn einmal getreten, sich aber sofort entschuldigt.“ Davon, dass sie „Rocky“, der nun in einem Tierheim sein Dasein fristet, an die Wand geworfen hätte, will sie nichts wissen. „Er hat mich einmal in den Finger gebissen, da habe ich ihn auf die Schnauze gestupst – mehr war da nicht.“