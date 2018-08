EU-Mehrheit gegen Sommerzeit - Was meinen Sie?

Die EU-Bürger haben abgestimmt: Eine klare Mehrheit hält die Zeitumstellung für verzichtbar. 80 Prozent sind gegen das Drehen an der Uhr im Frühjahr und im Herbst. Auch im krone.at-Forum wird über dieses brisante Thema diskutiert. Dabei zeigt sich: Die „Krone“-Leser sind zum großen Teil ebenfalls für eine Abschaffung. Was meinen Sie? Diskutieren Sie via Kommentarfunktion mit!