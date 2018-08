Feuer auf Hausdach: Bewohner evakuiert

Das Feuer brach Dienstag gegen 14.15 Uhr auf dem Dach des Mehrfamilienhauses in der Waldbadstraße in Mayrhofen aus. Auslöser dürften Flämmarbeiten gewesen sein, die am Dach durchgeführt wurden. Die Bewohner des Hauses mit insgesamt neun Wohnungen wurden evakuiert. Laut Erstmeldung gibt es keine Verletzten. Der Sachschaden ist aber groß. Neben dem Dach wurde der zweite Stock in Mitleidenschaft gezogen.