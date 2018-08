Mit 3,4 Promille gepöbelt und Schläge verteilt

Über den ganzen Tag habe er damals getrunken: neben zehn Bier auch starke Alkoholika. Völlig enthemmt und oberkörperfrei pöbelte er an jenem Juli-Abend Anrainer an, schlug sogar einen Mann - den er leicht verletzte. Als die Polizei kam, drohte er ihnen mit dem Tod und trat einem Beamten gegen das Knie. „Er war sehr aggressiv“, erzählte dieser im Zeugenstand. 3,42 Promille zeigte der Alko-Tester an: „Ein extremer Wert“, befand Richter Günther Nocker.