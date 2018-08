Wegen Spielschulden Überfall erfunden!

Der Mann hatte am 23. Juli die Polizei gerufen, weil er angeblich überfallen worden war. Er sprach von zwei Tätern, die am Vormittag in das Wettlokal in der Griesgasse gekommen seien. Sie hätten ihm oberflächliche Schnittverletzungen an beiden Armen sowie Brust- und Rückenbereich zugefügt und seien dann mit ihrer Beute geflüchtet. Als die Erhebungen der Beamten nach Wochen ins Leere führten, gab der 31-Jährige zu, dass alles nur eine Lüge war. Er hatte sich selbst mit einem Küchenmesser verletzt. Den Raub erfand er, weil er Bargeld aus Sportwetten veruntreut hatte und bei der Abrechnung den Verlust nicht mehr aus eigenen Mitteln begleichen konnte.