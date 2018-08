Taucher finden 4,2 Meter langen Tintenfisch

Daniel, Jack and Matthew Aplin sind in der Nähe der Red Rocks unterwegs, als sie diesen beeindruckenden Fund machen. Der Kopffüßer ist, wie die Brüder schnell feststellen, mehrere Meter lang: „Nach dem Tauchgang gingen wir mit einem Maßband zum Fundort und stellten fest, dass der Tintenfisch 4,2 Meter misst“, so einer der Brüder zur „Herald Sun“. Das Trio betont, auf ihren Tauchgängen zwar immer wieder auf Haie zu stoßen, doch einen Tintenfisch hätten sie noch nie gesehen.