Vermisster Vater (57) kam bei Unfall ums Leben

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es an einer Kreuzung in Wels: Dort wurde Montag Abend ein vorerst unbekannter Radfahrer von einem 57-jährigen einheimischen Autolenker angefahren. Trotz notärztlicher Versorgung bzw. Reanimationsversuche verstarb dieser noch an der Unfallstelle.