Tierheim „Garten Eden“ braucht Hilfe

„Zur Zeit brauchen wir wieder dringend Dosenfutter für unsere Katzen und Kitten. Und bald kommt wieder die Zeit, wo wir die Pellets-Öfen beheizen müssen. Da wären Gutscheine für Pellets von Vorteil, weil wir wenig Platz zum Lagern haben“, so Barbara Glanzer vom „Garten Eden“. „Die finanziellen Engpässe werden nie aufhören. Zur Zeit haben wir wieder so viele junge Kätzchen zu versorgen, die ausgesetzt oder bei uns in der Tierklappe deponiert wurden.“ Auch hofft man noch auf Sachpreise für den Losverkauf am Tag der offenen Tür am 8. September. Herzige Katzenkinder warten auf Katzenfans.