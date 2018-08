„Diebesgut“ in Spielkiste des Sohnes (6) entdeckt

Die Polizei vermutet, dass der Sechsjährige in Abwesenheit der Eltern die Schatulle mit mehreren Schmuckstücken aus der Kommode im Schlafzimmer genommen hat und sie in der Spielkiste versteckte. Dort wurden die Wertgegenstände am Montag von der Mutter entdeckt. Diese zog daraufhin ihre Anzeige bei der Polizei zurück.