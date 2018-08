Hofer kandidiert nicht für Burgenland-Wahl 2020

Hofer bedankte sich in der Aussendung für das Vertrauen, das die FPÖ Burgenland in ihn setze. Er sei „aber überzeugt davon, dass ich als Minister meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen muss, um in Österreich und damit auch im Burgenland in den Bereichen Verkehr und Forschung viel bewegen zu können“.