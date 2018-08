Tschechiens Premier: „Nehmen keinen Illegalen!“

Italiens Aufruf an EU-Partner für Babis „Weg in die Hölle"

In ihrem Bemühen, die Zahl der in Italien ankommenden Flüchtlinge drastisch zu senken, hat die italienische Regierung in den vergangenen Wochen Schiffe mit auf dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen nur ins Land gelassen, wenn sich andere EU-Länder bereit erklärten, einen Teil der Einwanderer aufzunehmen. Babis hatte dieses Vorgehen als „Weg in die Hölle“ abgelehnt. Ebenfalls am Dienstag wird in Italien Ungarns Regierungschef Viktor Orban zu einem Besuch erwartet. Er tritt ebenfalls für eine harte Linie gegenüber Migranten ein.