Tschechien: „Italiens Aufruf ist Weg in die Hölle“

Weitere Schiffe warten auf Zuweisung eines Hafens

Zwei Schiffe der EU-Grenzschutzbehörde Frontex hatten am Samstag rund 450 Flüchtlinge aus prekärer Lage von einem Holzboot im Mittelmeer gerettet und in italienische Gewässer gebracht. Italiens Innenminister Matteo Salvini weigerte sich aber, sie ins Land zu lassen. In den vergangenen Wochen hatte die italienische Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega mehrfach Schiffe mit geretteten Migranten auf dem Meer blockiert. Hilfsorganisationen wurde die Einfahrt in italienische Häfen verwehrt. Trotz der nun zugesagten Unterstützung von Frankreich, Deutschland und Malta, gerettete Migranten aufzunehmen, war am Sonntag zunächst unklar, wann und wo die Geretteten an Land gehen können. Ein italienisches und ein Frontex-Schiff warteten laut Nachrichtenagentur Ansa weiter auf Zuweisung eines Hafens.