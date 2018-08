Vier Schlepper unter Diciotti-Migranten verhaftet

Vier mutmaßliche Schlepper, die sich unter den Migranten an Bord des Schiffes Diciotti gemischt hatten, sind am Sonntagabend festgenommen worden. Dabei handelt es sich um drei Ägypter und einen Mann aus Bangladesch, teilte die italienische Polizei mit. Sie hatten das Rettungsschiff am Samstagabend verlassen (siehe Video oben). Den Männern wird unter anderem Menschenhandel und sexuelle Gewalt vorgeworfen.