Als in Ramstein der Tod vom Himmel fiel

„Krone“: Herr Generalmajor, Sie waren in Ramstein Augenzeuge. Wie haben Sie das Geschehen erlebt?

Karl Gruber: Ich war mit Freunden dort. Kurz vor der Vorführung der Italiener sind wir in Richtung Auto gegangen. Das hat uns das Leben gerettet, denn wir standen genau an der späteren Absturzstelle.