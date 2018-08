Salzburgs Hwang schießt Südkorea ins Halbfinale

Der 22-Jährige erzielte beim 4:3 n. V. (3:3,2:1) gegen Usbekistan den entscheidenden Treffer aus einem Elfmeter in der 117. Minute. Zuvor hatte sein Teamkollege Hwang Ui-jo einen Hattrick erzielt. Im Halbfinale wartet am Mittwoch entweder Syrien oder Vietnam. Eine Gold-Medaille bei den Asienspielen wäre für die Athleten gleichbedeutend mit einer Befreiung vom Wehrdienst, der in Südkorea 21 Monate dauert.