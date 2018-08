Ertappter Ladendieb sprang auf der Flucht in Fluss

Filmreife Szenen spielten sich in Mank im Bezirk Melk ab. Eine aufmerksame Kundin schlug in einem Supermarkt Alarm. Dem Ladendieb fiel dann noch eine erbeutete Zahnpastatube aus der Tasche. Der Täter stieß eine Kassierin zu Boden, rannte davon und sprang in den Mank-Fluss, um seine Verfolger abzuschütteln.