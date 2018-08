4:1! Rapid-Gegner Steaua Bukarest tankt Moral

Rapid-Gegner Steaua Bukarest hat in der Meisterschaft ebenfalls Selbstvertrauen für das Play-off-Rückspiel der Fußball-Europa-League am Donnerstag getankt. „FCSB“ feierte einen 4:1-Auswärtserfolg bei Viitorul Constanta. Florinel Coman (45.), Dennis Man (52.), Daniel Benzar (82.) und Raul Rusescu (90.) trafen, Constanta spielte allerdings ab der 5. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl.