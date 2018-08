Deutscher (29) bei Auto-Überschlag verletzt

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 29-Jährige auf der Achenseebundesstraße (B181) in Richtung Norden, als er plötzlich über den rechten Fahrbahnrand hinaus geriet. Der Mann fuhr auf die beginnende Leitschiene auf - sein Auto hob ab, überschlug sind und blieb auf dem Dach liegen. Der Deutsche wurde dabei erheblich verletzt. Unfallursache dürfte laut Polizeibericht ein Schaden am rechten Vorderreifen gewesen sein. Die Rettung brachte den Mann in das Krankenhaus Schwaz. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Achenseebundesstraße war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt.