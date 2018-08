Ousmane Dembele erlöst Meister Barcelona

Nach dem souveränen 3:0-Auftakterfolg über Alaves hat Spaniens Meister FC Barcelona auch sein zweites Liga-Match gewonnen. Superstar Lionel Messi und Co. siegten Samstagnacht 1:0 beim Aufsteiger Real Valladolid. Das entscheidende Tor erzielte Weltmeister Ousmane Dembele in der 57. Minute. Barcelonas Erzrivale Real Madrid gastiert erst Sonntagnacht in Girona.