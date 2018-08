Migranten auf Diciotti: Noch keine Lösung gefunden

Belgien und Ungarn wollen sich an Aufteilung nicht beteiligen

Die beiden Länder haben bereits klargestellt, dass sie keinen der 150 Migranten aufnehmen wollen. Der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi hatte am Donnerstag seinen ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto getroffen und ihn zur Aufnahme eines Teils der Diciotti-Flüchtlinge aufgerufen. Dieser lehnte jedoch ab, teilte das Außenministerium in Rom am Freitag mit. Der belgische Innenminister Theo Francken erklärte, sein Land sei nicht mehr bereit, illegale Migranten aus Nordafrika aufzunehmen. „Das ist nicht die Lösung“, sagte Francken nach Medienangaben.