Netanyahu verärgert über EU-Hilfspaket für Iran

Um das Atomabkommen mit dem Iran trotz des US-Ausstiegs und neuer Sanktionen aus Washington weiter am Leben zu erhalten, hat die EU neben einem Schutzmechanismus für europäische Firmen nun auch ein Hilfspaket in der Höhe von 50 Millionen Euro verabschiedet. Vor allem das Hilfspaket sorgt in Israel für großen Ärger. Premier Benjamin Netanyahu sprach am Freitag von einem „großen Fehler“. Der israelische Regierungschef zeigte sich bei einem Treffen mit seinem litauischen Amtskollegen Saulius Skvernelis in Litauens Hauptstadt Vilnius überzeugt, dass die EU-Finanzmittel für „Raketen und die Revolutionsgarden im Iran, in Syrien und anderswo im Nahen Osten“ ausgegeben werden.