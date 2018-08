Herrenloses Auto stürzt 50 Meter in die Tiefe

Mann verließen die Kräfte

Als er das Fahrzeug dann in Richtung Parkplatz schieben wollte, dürften ihn seine Kräfte verlassen haben. Das Auto rollte plötzlich retour, war nicht mehr zu stoppen und stürzte ohne den Fahrer ca. 50 Meter über eine steile Böschung in die Tiefe. Am Auto entstand schwerer Schaden. Der junge Osttiroler blieb beim Vorfall unverletzt.