So unfassbar viel verdient George Clooney im Jahr!

Will Smith (42 Millionen Dollar) platziert sich auf Platz sechs. Auch zwei Bollywoodstars schafften es in die Top Ten des „Forbes“-Rankings. Akshay Kumar (40,5 Millionen Dollar) und Salman Khan (37,7 Millionen Dollar) rangieren auf Platz sieben und neun. Der achte Rang in der Bestverdiener-Liste geht an Adam Sandler mit 39,5 Millionen Dollar, Schlusslicht bildet Chris Evans mit 34 Millionen Dollar.