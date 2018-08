FIFA-Skandal: Haftstrafe für Brasiliens Ex-Boss

Eine Jury hatte Marin bereits im Dezember für schuldig befunden, in seiner Zeit als Fußball-Funktionär Schmiergelder in Höhe von rund 6,5 Millionen Dollar angenommen zu haben. Marin saß seit dem Urteil in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn und zuvor schon zeitweise in einem Gefängnis in der Schweiz.