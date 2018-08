14 geschützte Exoten illegal ins Land geschmuggelt

Ein Leben im goldenen Käfig, das wird es für den Angeklagten in nächster Zeit nicht geben. Dem Mann wird als Mitglied einer Schmugglermafia am Freitag in Korneuburg (NÖ) der Prozess gemacht: Er soll 14 geschützte Vögel im Wert von 160.000 Euro geschmuggelt haben. Ihm drohen zwei Jahre Haft.