Videobeweis schon bald in der Champions League?

Der Videobeweis könnte ab dem Viertelfinale bereits in dieser Saison auch in der Champions League eingesetzt werden. Über entsprechende Pläne berichtete die englische Tageszeitung „The Times“ am Mittwoch. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) solle die Umsetzung bei einem Treffen in der kommenden Woche in Monaco auf den Weg bringen, schrieb das Blatt.