Rapids Mister EL: „Die Qualität spricht für uns!“

Zwei Kopf-Tore

Steaua beschreibt Sonnleitner vorm morgigen Hinspiel in Wien (20.30 Uhr) als „cleveres, erfahrenes Team. Ich denke aber, dass die spielerische Qualität für uns spricht.“ Der Routinier traf zweimal in der Europa League, jeweils per Kopf: 2009 für Sturm bei Dinamo Bukarest, im Jahr darauf stieß er im Play-off mit seinem Tor bei Aston Villa für Rapid die Tür zur Gruppenphase auf: „Das war der wichtigere Treffer.“