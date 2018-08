Salzburger (25) in Südtirol in den Tod gestürzt

In den Dolomiten in Südtirol ist am Dienstag eine Salzburgerin (25) bei einer Klettertour tödlich verunglückt. Die junge Frau war mit ihrem Begleiter auf den Vajolettürmen unterwegs, als sich gegen 10.45 Uhr der Unfall ereignete und die Salzburgerin 50 in den Tod stürzte. Ihr Kletterpartner blieb unverletzt.