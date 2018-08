Plastik vermeiden: Einfache Tipps für den Alltag

Kein anderes Material ist so stark in unserem Alltag vertreten wie Plastik. Über acht Millionen Tonnen Plastikabfälle landen jedes Jahr im Meer. Rund 900.000 Tonnen fallen laut Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus in Österreich an. Der Großteil davon ist Verpackungsmüll und die Menge hat sich seit den 90er Jahren fast verdoppelt. Eine erschreckende Bilanz.



Kunststoff weitestgehend zu verbannen, ist realistisch gesehen allerdings unmöglich. Ein Fitzelchen findet sich immer. Was also tun? Jeder Einzelne von uns muss ein waches Auge für Plastik im Alltag haben und überall dort kleine Verhaltensänderungen vornehmen sowie Alternativen suchen, wo es in der eigenen Macht liegt. Hier haben wir einige Tipps für Sie!