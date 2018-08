„Deutschland schützt meinen grausamen Peiniger“

Behörde: „Unsere Hoheitsbefugnisse enden an der deutschen Grenze“

Seit Juni ist die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit dem Fall befasst. Sie betonte, sie nehme die Schilderungen „sehr ernst“. Doch eine Befragung scheiterte bisher, weil die 19-Jährige nicht in Deutschland sei. „Unsere Hoheitsbefugnisse enden an der deutschen Grenze“, sagte Sprecherin Frauke Köhler der Deutschen Presse-Agentur. „Wir können nicht ins Ausland fliegen und da Zeugenbefragungen machen.“ Auch das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg hatte mitgeteilt, die Ermittlungen könnten nicht fortgeführt werden, da die Zeugin „aktuell nicht erreichbar ist“.