Irre! Chinesin erzielt Dreifach-Hattrick

Die chinesische Nationalspielerin Wang Shanshan hat mit einer ungewöhnlichen Leistung bei den Asienspielen in Indonesien für Furore gesorgt. Die 28-Jährige traf beim 16:0-Sieg gegen Tadschikistan am Montag neunmal in Folge und erzielte damit in ihrem 99. Länderspiel einen Dreifach-Hattrick.