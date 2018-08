Herbert Grönemeyer kommt in die Steiermark

Schon mehrmals in der Steiermark

Grönemeyer, der mit Hits wie „Männer“, „Ich hab dich lieb“, „Stück vom Himmel“ und „Mensch“ Eingang in die deutschsprachige Musikgeschichte gefunden hat, fand übrigens schon mehrmals den Weg in die Steiermark. In den 1980er-Jahren war er etwa in der damaligen Kult-Disco Metropol im südsteirischen Wies zu Gast. Und 2007 gab er ein umjubeltes Open-Air-Konzert am Schwarzl-Freizzeitzentrum in Premstätten.