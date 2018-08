Zederhaus auf Ideensuche

Eine Stützmauer die am Ortseingang von Zederhaus steht und die im Zuge des Baus der Einhausung der Tauernautobahn errichtet wurde, soll das Ortsbild noch mehr verschönern. „Die Fläche ist 700 Quadratmeter groß“, sagt Bürgermeister Alfred Pfeifenberger. Man habe sich in den vergangenen Monaten sehr viele Gedanken um die Gestaltung gemacht.

Nun will die Gemeinde Einwohner bewegen, Vorschläge für die etwa 80 Meter lange und acht Meter hohe Mauer in ihrem Ort zu entwerfen. Bis zum 30. September haben sie dafür Zeit.

„Im Oktober schauen wir uns diese dann gemeinsam mit der ASFINAG an. Aber klar ist: Die Vorschläge müssen umsetz- und finanzierbar sein“, ergänzt der Ortschef.

Seit die Einhausung fertiggestellt ist, hat sich der Lärmpegel komplett reduziert. Auch das Erscheinungsbild soll sich noch ändern, bis die Röhre völlig begrünt ist. Die große Mauer wird das i-Tüpfelchen der Neugestaltung rund um die Autobahn. Die neue testweise Verkehrsregelung auf der A10 sieht der Bürgermeister gelassen: „Wir haben das zum Glück alles nicht mitbekommen. Es ist ruhig!“