Josef Zotter macht mit Fairtrade-Logo Schluss

Josef Zotter ist Fairtrade-Mitglied erster Stunde. Umso verwunderlicher, dass nun gerade er dem bekannten Gütezeichen den Rücken zukehrt: „Fairtrade geht in immer breitere Märkte, was prinzipiell gut ist“, sagt der 57-Jährige. „Allerdings werden dadurch auch Kompromisse notwendig, Stichwort Massenbilanzierung.“ Was das bedeutet, kann der Experte einfach erklären: „Das heißt, dass zwar die Menge an benötigten Zutaten, die für ein faires Produkt verwendet werden, auch fair zertifiziert werden muss, aber nicht zwingend auch physisch im Produkt vorhanden sind.“