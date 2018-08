MEISTER! Nagelsmann sagt den Bayern den Kampf an

Ein Jahr lang ist Nagelsmann nun noch Trainer bei Hoffenheim im Westen Deutschlands, dann wechselt er zu RB Leipzig in den Osten des Bundesgebiets. In diesem einen Jahr will er mit dem Klub nun also noch einmal besser werden - und er scheut sich nicht davor, es konkret auszusprechen, was das bedeutet: „Ich würde sehr gerne das letzte Jahr noch erfolgreicher abschließen. Dass dies nicht einfach wird, weiß ich natürlich auch. Aber ich strebe immer nach dem Maximalen. Und das Maximale ist der Meistertitel.“